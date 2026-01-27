700 хъскита тичаха в Чехия като знак на кучешката смелост

Над 100 състезатели и техните 700 хъскита се включиха в тазгодишното издание на популярното кучешко надбягване „Седивачкув“ в заснежените Орлички планини в Чехия.

Състезателите изминаха суровия планински терен в четири етапа, включително нощни преходи, докато кучетата теглеха шейните с впечатляваща сила и скорост. Надбягването е повече от спорт – то изпитва смелостта, издържливостта и връзката между човек и куче.

Кучешкото надбягване се провежда всяка година като празник на снега и кучешката мощ, привличайки участници от 13 държави. Името на състезанието идва от хъскито на организатора, което се е изгубило преди старта на първото издание и се е превърнало в символ на смелостта на всички участници.