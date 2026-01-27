БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Дефектна играчка стана хит в Китай

Работници зашили наобратно устата на плюшено конче. Така вместо усмихната, играчката изглеждала тъжна. Първоначално поръчителят искал да върне дефектната партида, но установил, че тъжното конче е по-търсено.

Снимки на играчката бяха широко споделяни онлайн, като китайци се шегуваха, че „тъжното конче е на работа, а веселото има почивен ден“. Поръчителят поръчал още „тъжни кончета“, като според служители в магазини за играчки продажбите са много добри.

В Китай следващия месец настъпва Годината на Коня. Затова много китайци купуват играчки, дрехи и други предмети с изображение на коне.

