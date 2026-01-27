Дефектна играчка стана хит в Китай

Работници зашили наобратно устата на плюшено конче. Така вместо усмихната, играчката изглеждала тъжна. Първоначално поръчителят искал да върне дефектната партида, но установил, че тъжното конче е по-търсено.

Снимки на играчката бяха широко споделяни онлайн, като китайци се шегуваха, че „тъжното конче е на работа, а веселото има почивен ден“. Поръчителят поръчал още „тъжни кончета“, като според служители в магазини за играчки продажбите са много добри.

В Китай следващия месец настъпва Годината на Коня. Затова много китайци купуват играчки, дрехи и други предмети с изображение на коне.