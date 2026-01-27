Кой влиза в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025

Обявиха имената на спортистите, които попадат в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025.

По азбучен ред, в десетката попадат:

Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (баскетбол)

Александър Николов (волейбол)

Божидар Саръбоюков (лека атлетика)

Иван Иванов (тенис)

Карлос Насар (вдигане на тежести)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Стилияна Николова (художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (сноуборд)

При отборите за отличието ще спорят мъжкият национален тим по волейбол и женският състав до 19 години, които станаха световни шампионки.

Първата официална анкета е проведена през 1958 г. и е спечелена от баскетболистката Ваня Войнова. Рекордьор по спечелване на престижната награда е Стефка Костадинова – 4 пъти.