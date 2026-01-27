Донбас - залогът за мир в Украйна?

Защо нито Украйна, нито Русия отстъпват от Донбас и обвързали ли са САЩ гаранциите за сигурност с отказ на Киев от териториите? Според американското издание "Файненшъл таймс" източници, запознати с преговорите за мир, твърдят, че от Украйна се очаква да се съгласи да отстъпи на Русия и последните 25%, които контролира от Донецка и Луганска област, ако иска да получи така необходимите американски гаранции. Засега от Вашингтон отричат това да е вярно, а от Киев запазват мълчание. Защо Донбас е ключов както за Русия, така и за Украйна - от Джанан Дурал.

Гаранции за сигурност, но в замяна на отказ от Донбас - това, според "Файненшъл таймс" е на масата за преговорите в момента. Според изданието от Вашингтон са изпратили сигнал на Киев, че американската подкрепа е пряко обвързана с териториални отстъпки. Украйна ще получи оръжия за следвоенния период, но само, ако сега се съгласи да изтегли войските си от източните части на страната, казват запознати с преговорите. Преди дни Володимир Зеленски каза, че документът за гаранциите за сигурност е готов на 100%. Засега обаче не е подписан от американска страна.

От Белия дом категорично отхвърлиха твърденията за натиск върху Киев и обвиниха "Файненшъл таймс" в лъжи.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Макар медиите да не ги отразиха подобаващо, срещите през уикенда бяха исторически, защото президентът Тръмп събра за първи път двете страни на една маса, в опит да се придвижим по-близо до мира. Президентът не се е отказал от мирния процес."

Териториалните отстъпки са червена линия за украинския президент Володимир Зеленски, който казва, че подобно решение не може да бъде взето еднолично от него. Доналд Тръмп не крие, че смята отстъпването на територии за вариант за сключване на мир в Украйна. Специалният пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев сподели публикацията на "Файненшъл таймс" и допълни:

Кирил Дмитриев, специален пратеник на Владимир Путин: "Пътят към мир в Украйна минава през изтегляне от Донбас."

Битка за всеки метър и за всяка къща - така описват сраженията между украинските и руските сили в Донецка и Луганска област.

Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руската армия: "От началото на месеца сме превзели 17 селища и над 500 кв. км вече са под наш контрол."

Под руски контрол са около 80% от Донбас, а също и големи части от Херсон и Запорожие. Сред обсъжданите сценарии за останалите 20% от територията на Донбас е създаване на демилитаризирана зона и зона за свободна търговия.

За украинците, които от 2014 г. изграждат укрепления в Донецка и Луганска област, загубата им би означавала загуба на т.нар. "Крепостен пояс" - около 50-километрова линия, която до този момент помага да бъдат удържани руските сили. От военна гледна точка, загубата на крепостния пояс отваря пътя към бъдещи инвазии.

Снимки: БГНЕС

Макар и богат на редки минерали, за Донбас сега е излишно е да се говори за икономически ползи, тъй като добивът на каквито и да е природни ресурси ще е невъзможен през следващото десетилетие.

д-р Марни Хоулет, експерт по руска и източноевропейска политика към Оксфордския университет: "Говорим за напълно опустошени и минирани земи, за цели градове, които са изцяло сринати със земята. Соледар, Мариупол, Бахмут - в момента това са само купчини руини."

Изчислява се, че 1,5 млн. украинци са напуснали Донбас от началото на руската инвазия в региона през 2014 година. Към момента под руска окупация живеят 3 млн. души, а в районите под украински контрол - около 300 000.

д-р Марни Хоулет, експерт по руска и източноевропейска политика към Оксфордския университет: "Въпросът, който трябва да не забравяме, е какво искат самите украинци? И дали все по-често самите те не се питат "струва ли си да продължаваме да се сражаваме?". Това, което те самите не знаят, а трябва, е ще бъде ли гарантиран мирът за тях, ако спрат да се сражават.

Следващият етап от преговорите във формат САЩ - Украйна - Русия е насрочен за неделя.