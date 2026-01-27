БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:40 мин.
Сигурност и правосъдие
Окръжният съд във Велико Търново остави за постоянно в ареста шофьора на турския тир, който причини тежката катастрофа в прохода Хаинбоаз, при която загина 9-годишно дете. Родителите са настанени в реанимация, състоянието им продължава да бъде тежко.

Днес стана ясно, че 61-годишният мъж от Турция е карал с над 80 км/ч при ограничение 50 км/ч в този участък. В района на Мишеморков хан е изпуснал управлението, навлязал е в насрещната лента и с ремаркето си е ударил колата, в която пътувало детето с родителите си.

След удара опитал да избяга с камиона, но една от гумите му се запалила и така бил спрян от мъж, който бил случайно на мястото. Затова днес съда прецени, че има опасност реално да се укрие и взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Инцидентът стана след полунощ на 26 януари в участъка от пътя край село Лагерите. По първоначална информация турски камион навлязъл в лентата за насрещно движение и с ремаркето си ударил колата, в която пътувало семейство от Айтос.

9-годишното дете беше откарано във Великотърновската болница в тежко състояние и по-късно почина.

