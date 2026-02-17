БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора?

Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Окръжният съд в Плевен решава дали да промени в по-лека мярката за неотклонение на Георги Александров, подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. В съдебната зала защитата на подсъдимия изнесе данни, че камионът се е движил с 69 км/ч., а не посочените като доказателства по делото 83 км/ч. С какви мотиви се иска Александров да излезе от ареста?

Защитата на Георги Александров посочи като мотив, че повече от 8 месеца шофьорът на тира е с мярка за неотклонение "задържане под стража". На второ място, адвокатът Явор Нотев посочи, че по делото вече са извършени всички основни действия по събиране на доказателства, разпитани са всички свидетели и по никакъв начин, ако е на свобода, Александров не би могъл да повлияе на събирането на тези доказателства. На трето място, адвокат Нотев посочи, че предстои изготвянето на нова съдебно-техническа и медицинска експертиза, в която най-вероятно, по думите му се надяват да бъде променена и скоростта, с която се е движил камионът, тъй като според технически средства на фирмата-доставчик, на това превозно средство, имало данни, че той се е движил не с 83 км/час, колкото са установили разследващите и експертизата, която беше изготвена от професор Карапетков, а с 69 км/час сочат тези технически данни на фирмата-доставчик, която е германска.

Явор Нотев, адвокат на обвинения: "Много са неизяснените въпроси във връзка със скоростта на товарния автомобил, с мястото на удара, във връзка с действията на водача и видяхте че такъв спор имаше и в съдебната зала. Всичко това предстои да бъде изяснено и за да да бъде равнопоставен процесът, подсъдимият също би трябвало да може да бъде добре подготвен. Това ни кара да потърсим възможноста, която законът дава - да се приложи по-лека мярка ца неотклонение, която не ограничава в такава степен личната свобода на подсъдимия и да ни позволи съответните разговори и припомняне на събитята и ако щете нуждата и самите защитници да бъдем докрай наясно какво се е случило през призмата на впечатленията на водача."

Близките на Сияна не са съгласни с промяна на мярката за неотклонение.

Стоянка Ламбева - баба на Сияна: "Как може 10-11 месеца този убиец на детето ми и който направи инвалид мъжа ми - да не е разпитван и да не иска нищо да каже. Преди погребението на Сияна идвах да давам показания как е станала катастрофата, два дена след катастрофата, след месец пак, как може този човек да не е давал показания и каво му пречи в съда или в ареста, или в затвора да не си говорят и да не дава показания."

