Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри

Италия не спечели спортистите само с организация, спечели ги и със своята кухня, и изразът "Любовта минава през стомаха" важи с пълна сила.

Италианската кухня е известна по целия свят със своето разнообразие и невероятни вкусове, които радват както местните, така и хората от всяка точка на планетата. От пицата и пастата до по-малко познати ястия, Италия предлага истински кулинарен рай. Особено популярен сред олимпийските атлети и любителите на зимните спортове, италианският начин на приготвяне на храна е съобразен с нуждите на тези, които търсят енергийни, калорийни и вкусни ястия, които да ги поддържат в оптимална форма.

