Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев

Повече от 4 часа продължи полицейската акция вчера в имота, който е собственост на Ивайло Калушев. Но какво беше открито, така и не стана ясно, нямаше официална информация от МВР. Това, което БНТ разбра неофициално, е, че са извършени претърсвания за документи и други доказателства, търсен е DVR-а. Това е устройството, което съхранява записите от видеокамерите. Доста видеокамери има по имота, но дали е открито, дали се пазят някакви записи, не става ясно.

Местните жители на Българи споделиха, че не знаят много за Ивайло Калушен и неговата организация, но са много притеснение от това, което се случва.

Кирил Стоянов, жител на с. Българи: "Нищо конкретно не мога да ви кажа, защото нито съм се срещал с него, само бегло съм го виждал, като минават тук с колите. Високопроходими коли, по всичко личеше, че са високо оборудвани."

