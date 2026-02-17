БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?

от БНТ , Репортер: Здравка Русева
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Продължава работата на екипите по възстановяването на водоподоването към Шумен. Второ денонощие заради авария в помпената станция вода по чешмите на хората няма. Хидравличен удар в помпена станция е станал причина помещението да се наводни и да извади от строя три помпи. В града има осем водоноски, може да се ползва и вода от изворните чешми.

"До обяд очакваме да монтираме двата електродвигателя. След като бъдат монтирани, ще започнем да подаваме вода към града. Допълнително ще бъдете уведомени. Ситуацията е динамична", съобщи в "Денят започва" Иван Пушкаров, управител на ВиК-Шумен.

По думите му екипите работят денонощно по отстраняването на проблема.

Иван Пушкаров, управител на ВиК-Шумен: "От момента на настъпване на аварията досега екипите работят денонощно. Прави се всичко възможно тя да бъде отстранена в срок. Спирателният кран е отремонтиран. Работи се все още по електрическите компоненти. На 80% електрозахранването към станцията е възстановено. До обяд очакваме да монтираме два електромотора на помпите. След успешно приключване на ремонтните дейности очакваме да пуснем водата към града и ситуацията да се нормализира."

От вчера има два дежурни екипа, които работят съобразно нуждите и местата, където трябва да се допълнят водоноските.

"Работи се по определен график и искам да ви уверя, че до приключване на ремонтните дейности водоноските ще се обслужват и ще се пълнят съобразно графика".

Градът има нов водопровод, както и нова пречиствателна станция, но между тези две нови съоръжения има помпена станция, която е на повече от 40 години с амортизирана техника.

"Факт е, че станцията е стара и амортизирана. При кандидатстването по проекта за водопровода е бил включен и ремонт на помпената станция. Към момента са изготвени пазарните консултации и предстои да бъде обявена обществена поръчка. След провеждането ѝ ще може да се пристъпи към ремонт. Надявам се по най-бързия начин да бъде реализирано всичко. Знаете, при публичните търгове процедурата е тежка и има обжалвания. Нека всичко да премине в срок и тогава може да се пристъпи към ремонт", допълни Пушкаров.

Христо Христов, кмет на община Шумен: "Неприятна ситуация. Можем да направим коментар в два аспекта. На първо място, поддръжката и управлението на водоснабдителната и канализационната мрежа на Шумен е отговорност на ВиК оператора, чийто мажоритарен собственик е държавата – в лицето на Министерството на регионалното развитие и на ВиК холдинга, ние, Община Шумен, отново ще поставим въпроса за подмяната на помпена станция „1300 години България“, която е остаряла, енергийно неефективна и не е устойчива на токови удари, вследствие на което се създават тези аварийни ситуации. Те водят до прекратяване на водоподаването към жителите на общината."

В детските градини и училищата също е осигурена вода.

Христо Христов, кмет на община Шумен: "Наше задължение е да осигурим вода в детските ясли, социалните домове, училищата и детските градини. Организацията е създадена благодарение на всички институции, които имат отношение към тази аварийна ситуация. Говоря за РЗИ, където се изследва състоянието на водата от чешмите и е обявено кои са годни за пиене и кои – само за битови нужди."

Вижте прякото включване на Здравка Русева

#помпена станция #вода #Шумен #авария

Последвайте ни

