По зрителски сигнал: Проблем във Варна с приема в детски градини

Община Варна не обявява всички свободни места в детските градини в системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските ясли и детски градини. За това сигнализира Росица Халкова, която е майка на 4-годишно момченце. Детето трябва да постъпи в първа група, но то и родителите му все още чакат да се освободи място в желаната от тях детска градина “Иглика” в кв. “Виница”.

Росица Халкова живее със семейството си в кв. “Виница”. 4-годишният ѝ син е посещавал детска градина в друг район, но майката го отписала в края на миналия месец, след като научила, че се е освободило място в най-близката градина до дома им.

Росица Халкова: "Ние бяхме разбрали няколко дни преди това, че в самата градина се е освободило място. Говорихме с директорката, тя беше в отпуск, но ни потвърди, че реално има такова свободно място."

На 26 януари тази година са обявени свободните места в детските градини във Варна.

Росица Халкова: "Вечерта мъжът ми чакаше пред градината цяла вечер, за да изчака да се обявят местата. И трябва да е първият, който е там, да си запише детето, ако има свободно място. Сутринта след 9:00 часа излезе графикът със свободни места, при което се оказа, че в градината в кв. “Виница” няма такова свободно място."

В сайта на детска градина “Иглика” също не е обявено свободно място за прием на деца в първа група. Росица и съпругът ѝ отправят запитване до общината и са поканени на среща с експерти по образованието.

Росица Халкова: "Те ни казаха, че няма място в тази градина. Няма как да има свободно място и то да не бъде обявено и да изкачаме да се освободи място в тази градина или в друга, която ни е удобна съответно по район. Ходих да говоря с директора на самата градина, тя каза, че реално има все още свободно място в градината, но то така и не се обявява и най-вероятно няма и да бъде обявено."

От общината контрираха, че става въпрос за недоразумение.

Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна: "Информацията, която тази майка е получила, е по неофициални канали. Доколкото разбрахме става дума за дете, което е било отписано от детската градина и майката е приела, че това автоматично води до обявяване на свободно място. Не е такъв случаят, защото директорите са длъжни да информират за всички деца, които напускат детските градини, но това не води до автоматичното обявяване на тези места, като свободни."

Заместник-кметът уточни, че лимитът в групите е 28 деца, като понякога се надхвърля с приемане на деца със специални образователни потребности или на деца, чиито братя и сесрти вече са в съответната детска градина.

Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна: "Оттам е дошло недоразумението. Затова бих призовал всички родители да се информират единствено от официалния сайт на Община Варна кои са свободните места. Да не използват неофициални канали, защото това води до излишно напрежение. Мога да уверя майката, че едно дете, отписано от група, не води до вкарването на друго дете на негово място по неведоми пътища, при което нейното дете е било пренебрегнато. Нищо такова не се е случило. "

Майката твърди, че има информация за свободни места и в други детски градини във Варна, които не са обявени в системата за централизирано електронно класиране.

Росица Халкова: "В друга градина, в кв. “Чайка” отново знам, че има свободни места директно от директорката имам информация. Пак не е обявено това място. Имало е случай в друга детска градина във Варна, която в сайта си са обявили три свободни места, а от общината отново не е обявено в графика им за свободните места."

Детските градини имат ангажимент веднъж месечно да информират общината за свободните места.

Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна: "Тези места се обявяват своевременно на сайта на общината. Но именно това обявяване е официалното."

От общината добавиха, че проблемите с приемане на деца в градини и ясли могат да бъдат решени чрез въвеждане на изцяло електронна система за прием.

Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна: "За съжаление нашите опити да предложим изцяло нова наредба, която да предвижда този прием, засега се сблъскват с нежеланието на общинските съветници да разгледат и да гласуват това предложение."

А докато Росица Халкова чака промени в наредбата и синът ѝ да бъде приет в детска градина, тя отправя апел към институциите.

Росица Халкова: "Да се обявят местата, които са свободни в градините в гр. Варна, защото не само моето дете чака."

Общо 275 деца не са приети в детските градини във Варна след трето класиране.

Доника Михалева, главен експерт в дирекция “Образование и младежки дейности” в Община Варна: "Част от тях са в частни градини с финансиране, което се осигурява от държавата и са в частни детски градини и детски центрове."

Над 100 от неприетите деца получават компенсация от бюджета на община Варна.