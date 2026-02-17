БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
макрон индия очаква сделка 114 изтребителя рафал
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на тридневно официално посещение в Индия. Ключова цел е сключването на договор за продажба на 114 изтребителя "Рафал" на стойност 30 млрд. евро.

Визитата започна от Момбай - финансовата столица на Индия и ще продължи в Делхи, където Макрон ще участва в среща на върха, посветена на изкуствения интелект. Той е за четвърти път в Индия от 2017 година насам. Посещението се осъществява след подписването в края на януари на мегаспоразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз.

Досега Франция е продала зад граница 299 броя "Рафал". По-голяма част от заявените от Делхи 114 машини ще бъдат произведени в Индия. От Мумбай чрез видеконферентна връзка Макрон и индийският премиер Нарендра Моди ще открият верига за сглобяване на граждански хеликоптери "Еърбъс", разположена край Бангалор.

#Рафал # Еманюел Макрон #Индия #Франция #изтребители

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
3
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
6
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
5
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Още от: Европа

Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Предстои обновяване на базиликата "Св. Петър" във Ватикана Предстои обновяване на базиликата "Св. Петър" във Ватикана
Чете се за: 03:15 мин.
Марко Рубио: Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера Марко Рубио: Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера
Чете се за: 04:12 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
Естонският евродепутат Урмас Пает: Брюксел търси пресечни точки с Вашингтон Естонският евродепутат Урмас Пает: Брюксел търси пресечни точки с Вашингтон
Чете се за: 10:12 мин.
Законопроект за въвеждане на задължителен предмет по медийно и дигитално образование в училищата и гимназиите обсъждат в румънския парламент Законопроект за въвеждане на задължителен предмет по медийно и дигитално образование в училищата и гимназиите обсъждат в румънския парламент
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен
Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Второ денонощие Шумен е без вода Второ денонощие Шумен е без вода
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор Георги Александров Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор Георги Александров
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
С технологично шоу Китай посреща годината на огнения кон
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ