Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на тридневно официално посещение в Индия. Ключова цел е сключването на договор за продажба на 114 изтребителя "Рафал" на стойност 30 млрд. евро.



Визитата започна от Момбай - финансовата столица на Индия и ще продължи в Делхи, където Макрон ще участва в среща на върха, посветена на изкуствения интелект. Той е за четвърти път в Индия от 2017 година насам. Посещението се осъществява след подписването в края на януари на мегаспоразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз.

Досега Франция е продала зад граница 299 броя "Рафал". По-голяма част от заявените от Делхи 114 машини ще бъдат произведени в Индия. От Мумбай чрез видеконферентна връзка Макрон и индийският премиер Нарендра Моди ще открият верига за сглобяване на граждански хеликоптери "Еърбъс", разположена край Бангалор.



