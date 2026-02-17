С технологично шоу Китай посреща годината на огнения кон

С високотехнологично шоу, включително изпълнения на хуманоидни роботи, Китай посрещна Нова година и обяви началото на годината на огнения кон.

В традиционната новогодишна гала участваха поп-звездата Лайънъл Ричи и легендата от екшън филмите Джаки Чан. Спектакълът, излъчен по китайската телевизия, всяка година достига най-високите рейтинги в Китай. След успешния си дебют миналата година, хуманоидните роботи сега демонстрираха бойни похвати от кунг-фу. Шоуто се смята за витрина на визиите и амбициите на управляващата Комунистическа партия.





