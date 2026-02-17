Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще участва "индиректно" в започващите днес преговори в Женева между Съединените щати и Иран по ядрената програма на Техеран. Той допълни, че вярва в желанието на Иран да сключи споразумение.

На този фон Съединените щати разположиха втори самолетоносач в Близкия изток. Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите, твърдят източници на Ройтерс. Иран започна военни учения в ключовия Ормузки проток. Според Тръмп Иран е научил последиците от твърдата си позиция миналото лято, когато Съединените щати бомбардираха ирански ядрени обекти. Предишните преговори бяха блокирани заради настояването на Вашингтон Иран да се откаже от обогатяването на уран на своя територия. Съединените щати разглеждат този процес като път към създаване на иранско ядрено оръжие.