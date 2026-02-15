БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иран е готов на компромиси за ядрена сделка при отмяна на санкции

Емилия Запартова
По света
Иран е готов на компромиси за ядрена сделка при отмяна на санкции
Снимка: АП/БТА
Иран е готов да обмисли компромиси за постигане на ядрена сделка, ако Съединените щати проявят желание да дискутират отмяна на санкции. Това заяви ирански министър пред Би Би Си.

Според иранския заместник външен министър топката сега е в полето на американците да докажат, че искат споразумение.

Иран се стреми към ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни, съобщи за Ройтерс ирански дипломат. Това става два дни преди втория кръг от преговорите между Техеран и Вашингтон. Белият дом смята да уведоми Конгреса в случай на решение за военни действия срещу Ислямската република, обяви днес държавният секретар Марко Рубио.

#компромиси #САЩ #ядрена сделка #Иран

