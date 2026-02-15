БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Слушай новината

Поредният средиземноморски циклон връхлетя Италия, Испания и Франция и причини наводнения, кални свлачища и скални срутвания.

Бурята „Ориана“ стана причина за срутването на емблематичната скална структура, известна като „Арката на любовта“. Тя се намира в южната област Пулия. Силните ветрове със скорост 140 километра в час отнесоха покриви и конструкции в испанската област Валенсия, където е обявен максимален червен код за опасност.

Тежки наводнения има в централна Испания след като голяма река преля.

„Ориана“ последва бурята „Нилс“ във Франция. „Нилс" причини преливането на река Гарона в югозападния департамент Жиронд. Няколкостотин местни жители са евакуирани.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#отнесени покриви #свлачища #наводнения

