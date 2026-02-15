Лора Христова: Доволна съм и си поставям отличен

Лора Христова сподели радостта си, след като завърши седма в преследването на 10 км на Зимните олимпийски игри.

Националната състезателка е изпълнила целта си - да бъде безгрешна на стрелбата.

"Доволна съм и си поставям отличен 6. Целта ми беше да стреля без грешка и го направих. Дадох всичко от себе си в бягането и мисля, че се получи добре", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Според нея българският национален отбор в биатлона е постигнал добри резултати на Игрите в Милано/Кортина.

"Радвам се, че българският флаг е на челните позиции. Надявам се да продължим с добрите резултати. Смятам, че се представяме на много добро ниво. Никога не сме имали толкова добри резултати на олимпийски игри", допълни биатлонистката.

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км вярва, че постоянството ще я отведе към още по-големи успехи.

"Надявам се да стана постоянна. Усещам се подготвена. Усещам, че мога да държа темпо с останалите и това прави състезанието много по-приятно", завърши Христова.

