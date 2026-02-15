Елитът на световната калистеника превзема Дупница: Battle of Legends 23 идва в ефира на БНТ

Град Дупница се готви да посрещне едно от най-зрелищните спортни събития на годината. На 21.02.2026г. от 18:00 международната организация Battle of Legends се завръща с 23-то издание на своята професионална галавечер, превръщайки Спортна зала „Дупница“ в арена на невероятна човешка сила, дисциплина и атлетизъм.

Battle of Legends 23 не е просто състезание, а висококачествено кинематографично шоу, коeто събира на едно място топ атлети от различни държави. Феновете на калистениката и силовите спортове ще станат свидетели на професионално организирани двубои, подкрепени от впечатляващо осветление, звук и сценична продукция.

Какво включва програмата?

Организаторите са подготвили динамична програма, която гарантира напрежение от първата до последната минута:

6 епични битки: Преки сблъсъци между международни и родни легенди в калистениката.

Хореографирани шоу сегменти: Артистични представления, които допълват динамиката на битките и засилват визуалното въздействие. Със специалното участие на Fyre & DJ Theo, които ще закрият шоуто.

Гледайте по БНТ

За тези, които няма да успеят да присъстват в Спортна зала „Дупница“, събитието ще бъде излъчено в петък, 27 февруари по БНТ 3.

Не пропускайте възможността да видите най-доброто от света на калистениката в националния ефир!