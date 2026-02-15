БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични

Спорт
Българинът бе затворен с обиколка в преследването на 12.5 км в Милано-Кортина

благой тодев физически съм зле две години стрелбата трасето бяха трагични
Благой Тодев не скри разочарованието си след преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, в което беше затворен с обиколка след третата стрелба.

Българинът допусна три пропуска до този момент и не успя да продължи участието си в надпреварата. Тодев потегли 42-и след спринта с пасив от две минути и половина, но трудностите по трасето и на рубежа го лишиха от шанс за по-предно класиране.

"Аз съм първи отзад-напред в извън класирането, той е първи отзад-напред в класирането. Какво мога да кажа? Зле!“, коментира самокритично Тодев.

Биатлонистът призна, че физическото му състояние е основната причина за слабото представяне.

"Може би болестта доста ми е повлияла. Това са ми най-зле чувствата за последните две години. Толкова тежко не съм се чувствал. Физически е единственото нещо, което ме мъчи към този момент. Психически трудно може нещо да ми повлияе“, добави той.

По думите му силният вятър също е оказал влияние върху стрелбата.

"Днес стрелбата не ми се получи. Имаше силен вятър, направих корекция, може би недостатъчна. Пет грешки – това е много. Трасето беше трагично“, заяви Тодев.

Въпреки разочарованието той подчерта, че по принцип се чувства най-комфортно в преследването и индивидуалната дисциплина, но в Милано-Кортина засега не е успял да покаже реалните си възможности.

В същото състезание другият български представител. Константин Василев – завърши на 57-о място с

С време 40:00.7 минути и седем пропуска в стрелбата, след като стартира 56-и с почти три минути изоставане.

Вижте цялото интервю във видеото!

