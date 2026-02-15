БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

От началото на годината: Потреблението на ток се...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява

Цветелина Катанска
У нас
Над 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които ще бъдат разгледани

Снимка: БГНЕС
Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители продължават. От министерството на енергетиката в началото на проверките съобщиха, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10% спрямо миналата година, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.

#високи сметки за ток #ЕСО #КЕВР #новини в Метрото

