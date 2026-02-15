Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци

Едни от най-впечатляващите, но слабо познати археологически находки у нас се намират само на няколко километра от кърджалийското село Стремци. Това са древни златни рудници, известни като “Стремските лабиринти“. Идеята е те да станат част от туристически маршрут, който включва пещерата Инклер, Перперикон и Каменните гъби.

Първоначално се е смятало, че рудниците са тракийско светилище.

Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "Проучвания, направени през 1981-1983 година доказаха, че това са едни древни минни разработки."

Проучванията показват, че тук е изградена сложна система от подземни галерии, простиращи се на няколко километра.

Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "На няколко места на целия хълм има прокопани такива тунели, които са като лабиринти, част от тях са проучени." Маргарита Янева – Туристически информационен център – Кърджали: "Те са дълги над 230 метра в тунели, в които в повечето от тях може човек да влезе прав и да се разхожда, но за съжаление все още не са обезопасени." Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "Изследванията, които са направени в началото на 80-те и 90-те години доказаха, че тука преди 33 млн. години е текла река, в която имало златни частици в самия пясък."

Има предположения, че древния град Перперикон също е използвал злато от рудниците край Стремци.

Георги Кичуков – екскурзовод: "Вероятно една от причините да възникне тук този град през Средновековието доста голям като мащаби, е намиращите се съвсем наблизо златни тракийски рудници. Логиката, до която се докосват някои, че е възможно златото, което е добивано до село Стремци, всъщност може да е материала, от който се изработва тази златна монета хиперпера."

Рудниците са обявени за паметник на културата. От туристическия център в Кърджали се надяват те да бъдат обезопасени и след това да се оформи общ туристически маршрут с Перперикон и природния феномен – Каменните гъби.