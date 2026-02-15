БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Едни от най-впечатляващите, но слабо познати археологически находки у нас се намират само на няколко километра от кърджалийското село Стремци. Това са древни златни рудници, известни като “Стремските лабиринти“. Идеята е те да станат част от туристически маршрут, който включва пещерата Инклер, Перперикон и Каменните гъби.

Първоначално се е смятало, че рудниците са тракийско светилище.

Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "Проучвания, направени през 1981-1983 година доказаха, че това са едни древни минни разработки."

Проучванията показват, че тук е изградена сложна система от подземни галерии, простиращи се на няколко километра.

Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "На няколко места на целия хълм има прокопани такива тунели, които са като лабиринти, част от тях са проучени."

Маргарита Янева – Туристически информационен център – Кърджали: "Те са дълги над 230 метра в тунели, в които в повечето от тях може човек да влезе прав и да се разхожда, но за съжаление все още не са обезопасени."

Мухарем Алиосман – организатор в АК „Перперикон“: "Изследванията, които са направени в началото на 80-те и 90-те години доказаха, че тука преди 33 млн. години е текла река, в която имало златни частици в самия пясък."

Има предположения, че древния град Перперикон също е използвал злато от рудниците край Стремци.

Георги Кичуков – екскурзовод: "Вероятно една от причините да възникне тук този град през Средновековието доста голям като мащаби, е намиращите се съвсем наблизо златни тракийски рудници. Логиката, до която се докосват някои, че е възможно златото, което е добивано до село Стремци, всъщност може да е материала, от който се изработва тази златна монета хиперпера."

Рудниците са обявени за паметник на културата. От туристическия център в Кърджали се надяват те да бъдат обезопасени и след това да се оформи общ туристически маршрут с Перперикон и природния феномен – Каменните гъби.

#златни рудници #с. Стремци #Перперикон

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
3
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
5
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
6
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Култура

Теч в Лувъра повреди 19-вековна картина
Теч в Лувъра повреди 19-вековна картина
За сериозни финансови проблеми алармираха директори на театри в страната За сериозни финансови проблеми алармираха директори на театри в страната
Чете се за: 02:22 мин.
"Берлинале" заема специално място в сърцето ми, каза носителката на почетна "Златна мечка" Мишел Йео "Берлинале" заема специално място в сърцето ми, каза носителката на почетна "Златна мечка" Мишел Йео
Чете се за: 05:27 мин.
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
Преди наградите "Оскар": Традиционен обяд на номинираните Преди наградите "Оскар": Традиционен обяд на номинираните
Чете се за: 00:35 мин.
Жан Рено пред БНТ: Актьорът разказа за новата си книга Жан Рено пред БНТ: Актьорът разказа за новата си книга
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Месни Заговезни е! Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ