Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Прокуратурата в морския град е образувала девет досъдебни производства

Девет досъдебни производства за пускане в обращение на неистински еврови банкноти са образувани от началото на годината във Варна. Фалшивите пари са с номинал 20, 50, 100 и 200 евро. Общата им стойност е няколкостотин евро, като най-често се засичат единични бройки. Обичайно фалшивата валута се прокарва в обращение чрез извършване на покупки в търговски обекти.

Качеството на задържаните фалшиви еврови банктноти е много добро и хората, които все още трудно разпознават новата валута, лесно може да заблудят, казват от прокуратурата.

– Мисля, че ще ги разпозная. По четирите признака.

– Поглеждам, по грапавост, по светлина, по цвят. По това ги разпознавам.

– Все се заглеждам, заглеждам се в това, което ми връщат най-вече, справям се засега. Първо трябва на пипане да се усетят нещата и там знака, който е всъщност, срещу светлина. Горе-долу това разбрах аз.

– Не, не мога да позная, не знам, на този етап. Да се надявам, че няма да ми се случва.

Най-често сигнали до полицията и прокуратурата за фалшиви пари подават продавачи в търговски обекти, в които се прави опит за плащане с неистински еврови банкноти.

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: "Това деяние е съпътствано и с измама, защото прокарвайки неистинския паричен знак лицето заплаща услуга или стока и по този начин причинява имотна вреда. Притежанието също е криминализирано на неистински парични знаци в големи количества."

От прокуратурата призовават гражданите да се информират за новата валута само от официални източници.

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: "Да бъдат внимателни. Ако попаднат на фалшива валута, да не се опитват да я пуснат отново в оборот, защото тогава те биха извършили престъпление, а просто да сигнализират органите на реда и да действат съобразно техните предписания."

За разпространение на фалшиви банкноти законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.

