Владимир Зографски: 10-то място не е никак зле

Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато съм пропуснал още един шанс, допълни родният скачач след края на своето участие на Игрите в Милано/Кортина.

владимир зографски
Владимир Зографски отбеляза, че неговият резултат не може да се счита за лош на голямата шанца в ски скока на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д.Ампецо. Българинът записа десето място, завършвайки с резултат от 133.5 метра в Предацо, което е рекордно класиране за роден скачач на подобен форум.

Пред БНТ Зографски изпитваше смесени чувства, но не разкри дали мисли за участие и на Игрите през 2030 година във Френските Алпи.

Както на малката шанца, така и на голямата тренировките вървяха добре. Пробният скок беше много по-добър и успешен. Бих казал, че първият скок също бе много добър. За съжаление, на малката шанца след анализа се оказа, че сме имали проблем с гащеризона и благодарение на този проблем не успях да разгърна потенциала. На голямата бях шести от първия скок. Разбира се, на олимпийски игри се броят само медалите, трябваше да рискувам във втория скок. Дадох всичко от себе си. За съжаление скочих малко по-рано от първия скок и това ми коства още по-силния резултат днес“, коментира той.

Скачачът говори и за това какво е трябвал да направи между двата скока.

„Изобщо не се чувствах изнервен между двата скока, знаех какво трябваше да направя. Въпросът беше, че трябваше да рискувам на 110%. В крайна сметка дали си четвърти 4 или 24 няма никаква разлика. Както казах, броят се само медалите. Затова прецених да рискувам, но допуснах тази грешка и отскочих по-рано, отколкото трябваше и това ми коства силен резултат.“

Той направи и една равносметка на своето участие.

„Малшанс на малката шанца, на нея се чувствам доста по-комфортно, по силен съм. Там мога да кажа, че изпуснах огромен шанс, дори за медал. Все пак резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато съм пропуснал още един шанс. 10-то място не е никак зле в един от най-трудните спортове, конкуренцията е огромна. Виждате какво се случва. В момента е малко микс от емоции. Само Бог знае дали ще участвам на следващите Зимни игри“, завърши Зографски.

Повече от интервюто с Владимир Зографски можете да видите във видеото!

