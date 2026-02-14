Володя Златев: Исторически ден за българския бадминтон

Володя Златев определи като исторички ден за българския бадминтон, след като България се класира на финала на европейското отборно първенство за жени в Истанбул. На полуфиналите националките спечелиха срещу Турция 3:1 и ще спорят за титлата с Дания утре (неделя).

Пред БНТ председателят на Българската федерация по бадминтон сподели, че българките са надиграли домакините на за място на финала.

„Пренесохме олимпийския дух и олимпийските победи на българските атлети от Милано/Кортина в Истанбул. Исторически ден за българския бадминтон след последователни победи над Франция, Чехия и домакините от Турция вече сме на финал на европейско първенство. Надиграхме тотално домакините, които бяха абсолютни фаворити както за медалите, така и за титлата. В лицето на Габриела и Стефани Стоеви, Калояна Налбантова – най-младата ни олимпийка, младите ни надежди Гергана Павлова и Цветина Попиванова. Отборът е изключително сплотен и готов за бъдещи успехи, но финалът си е финал. Медалите са си медали, така че трябва да поздравим момчетата“, заяви Златев.

