На 14-и февруари всичко в Италия е любов

На 14-и февруари празнуваме Деня на любовта и виното. Това ни дава право да посетим един от най-романтичните градове в света, Верона. Градът на Ромео и Жулиета ще бъде домакин на церемонията по закриването на 25-ти Зимни олимпийски игри на 22 февруари.

Песента "Ти амо", която Умберто Тоци създава през 1977-а година, е химн на Зимните олимпийски игри. Тя остава на първо място в италианските музикални класации цели 7 месеца, като жъне успех и в цяла Европа. В "Ти амо" се припознават милиони влюбени двойки.

Тази песен бързо става особено популярна и във Верона, където романтиката се усеща дори и във въздуха. Неслучайно, именно северният италиански град е наричан града на Ромео и Жулиета. Къщата на Жулиета е построена през XIII век и се намира в близост до площад Ербе. Била е собственост на рода Каполети. Във вътрешния двор на къщата се намира бронзовата скулптура на Жулиета, а там е и прочутият балкон, от който тя се е виждала със своя любим. Туристи от цял свят смятат, че докосването на гърдата на шекспировата героиня ще им донесе късмет в любовта. Други пък обичат да се опияняват от любов с превъзходното червено вино, което произлиза от монасите Бардолино.

Денят на влюбените е 14-и февруари. Всичко в Италия е любов. Любов към спорта, любов към Зимните олимпийски игри, любов към живота.

