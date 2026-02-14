Шествия "за" и "против" Луковмарш се проведоха в София

Шествие в памет на генерал Христо Луков се проведе тази вечер в центъра на София.

Привърженици на бившия военен министър стигнаха до родната му къща при засилено полицейско присъствие. Те запалиха факли в памет на генерала. Шествието беше забранено от Столичната община, но Административния съд отмени решението. Вчера от външно министерство се обявиха категорично против провеждането му.



По-рано в столицата граждани се събраха срещу Луковмарш. Те шестваха от Съдебната палата до паметника на Васил Левски и скандираха "София не е нацистки град".