Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри

Цял континент притаява дъх. 440 милиона сърца започват да бият като едно. Всички погледи са вперени в състезател, който преди малко повече от две години дори се сбогува със спорта. Донякъде очаквано, но достатъчно шокиращо като факт - Южна Америка не бе излъчвала нито един медалист от 24-те издания на Зимните олимпийски игри. На 25-тото в Милано и Кортина обаче, това се промени завинаги.

Лукас Пинейро Бротен. Едно от най-дискутираните имена в Белия керван още от първите си спускания за Световната купа, в които той загатна за своя потенциал. Тогава алпиецът се състезаваше за Норвегия - държавата, в която е израснал, и родина на баща му. На 27 октомври 2023 година обаче, Бротен обяви шокиращото решение, че спира с професионалния спорт, едва на 23 години. Причината, която носителят на Малкия кристален глобус в слалома за сезон 2022/23 изтъкна, е, че е бил задушен от изискванията на Норвежката ски федерация и е загубил чувството си за свобода. Това беше сериозен удар не само върху една от суперсилите в зимните спортове, а и върху цялото ски общество, което загуби една от най-ярките си звезди.

Но това отказване по-скоро се оказа един зимен сън за младия състезател, защото на 7 март 2024 година Лукас Бротен обяви своето завръщане в Белия керван. Имаше само една малка промяна. Алпиецът, който познавахме, вече не се състезаваше за Норвегия, а за родината на майка си - Бразилия. Така, когато казваме неговото име, трябва да споменаваме и презимето му - Пинейро. Всички знаеха за таланта на Пинейро Бротен, но въпросите относно неговото завръщане ставаха все повече и повече. Загубил ли е спортната си форма? Ще се влюби ли отново в ските? Как изобщо ще се подготвя, докато се състезава за Бразилия? За негово щастие, той имаше достатъчно време сам да си отговори на тези въпроси преди да се завърне в Световната купа през сезон 2024/25.

Пинейро Бротен не бе изгубил и капка от скоростта си на трасето, а съвсем скоро той постави Бразилия на световната карта с постоянни класирания в Топ 5, както и победа в слалома в Леви на 16 ноември 2025-а. Тук не говорим за отваряне на нова страница в историята на страната в ски-алпийските дисциплини, а за началото на самата книга. Неслучайно той бе избран за знаменосец на Бразилия на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, където целта беше само една - медал.

И така стигаме до днешния ден, 14 февруари 2026 година. Представителят на Бразилия бе безупречен в първия манш на гигантския слалом на пистата "Стелвио", осигурявайки си аванс от близо секунда пред търсещия на всяка цена олимпийски триумф Марко Одермат. Във второто спускане, въпреки няколко грешки, Лукас Пинейро Бротен успя да запази хладнокръвие и да донесе първия медал на Южна Америка от Зимни олимпийски игри. При това не какъв да е, а златен. През цялата си кариера Лукас Пинейро Бротен действа по собствените си правила.

Решението да се състезава за Бразилия бе меко казано озадачаващо. Но връщането назад към неговите корени му даде нещо, което липсваше в Норвегия - свободата и любовта да се състезаваш.

Вижте целия обект във видеото.