Лукас Пинейро Бротен донесе историческо първо олимпийско злато за Бразилия в гигантския слалом

Лукас Пинейро Бротен написа история на Зимни олимпийски игри 2026, след като спечели златния медал в гигантския слалом и донесе първото олимпийско отличие за Бразилия в зимните спортове.

На пистата "Стелвио“ в Бормио 25-годишният състезател, който до 2023 година се състезаваше за Норвегия, записа общо време от 2:25.00 минути. Той изгради солидна основа още в първия манш, когато поведе с 0.95 секунди пред фаворита Марко Одермат, и съумя да съхрани преднината си във второто спускане.

В крайното класиране Лукас Пинейро Бротен изпревари с 0.58 секунди действащия олимпийски шампион Марко Одермат, който този път остана със среброто. Бронзовото отличие заслужи Лоик Мейар с пасив от 1.17 секунди.

След финала бразилецът избухна в сълзи - не само заради олимпийската титла, но и заради символиката на успеха. Той се превърна в първия южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри и изпълни мечтата на страната на майка си.

Роден от норвежки баща и бразилска майка, Пинейро Бротен започва кариерата си под флага на Норвегия, където печели пет старта за Световната купа в слалом и гигантски слалом и записва общо 12 подиума. На Олимпиадата в Пекин през 2022 година той не успя да завърши нито слалома, нито гигантския слалом.

След изненадващо оттегляне през октомври 2023 г., той се завърна в спорта пет месеца по-късно, вече представлявайки Бразилия. Оттогава има една победа за Световната купа и общо 11 подиума с новия си национален отбор, а в Милано/Кортина се превърна в олимпийски шампион.

"Норвегия ме научи как да бъда спортист и как да се справям със студа. Бразилия ме научи как да бъда себе си“, заяви той пред медиите преди старта на Игрите.

Така Лукас Пинейро Бротен записа името си със златни букви в историята на бразилския и южноамериканския зимен спорт.