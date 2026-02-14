Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд

Екатерина Дафовска се върна 3 дни назад, когато Лора Христова спечели бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Легендарната биатлонистка сподели, че се радва много за Христова, тъй като медалът се е оказал непредвиден.

Ето какво каза Дафовска в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

„По принцип всичко го оцениха като голяма изненада, но то наистина е плод на много труд, талант и перфектна стрелба. Това е нашата дисциплина, а и самият център в биатлона на надморска височина, на която ако се върнете назад в нашата история, имаме страшно много победи и медали. Наше българско място.“

Тя коментира и в своето участие в награждаването на Христова.

„Само се радвах изключително много, защото това беше непредвидено. Нашият генерален секретар вечерта разпределя хората, които от борда ще награждават и ми писа, че аз ще награждавам. Каза ми, че това е моята дисциплина. Бях много щастлива.“

Една от легендите в родния биатлон коментира и работата на Атанас Фурнаджиев начело на Българската федерация по биатлон.

„Много добре се справя, подсигурява изцяло финансово изискванията не само на спортистите, на екипите и треньорите, с които се работи. Може би ще продължат благодарение на медала, който се завоюва, но анализите ще се правят в края на сезона“, завърши Дафовска.