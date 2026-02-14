БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Всички го оцениха като голяма изненада, каза още легендарната биатлонистка по адрес на Христова, която завоюва бронз в Милано/Кортина.

екатерина дафовска
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Екатерина Дафовска се върна 3 дни назад, когато Лора Христова спечели бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Легендарната биатлонистка сподели, че се радва много за Христова, тъй като медалът се е оказал непредвиден.

Ето какво каза Дафовска в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

По принцип всичко го оцениха като голяма изненада, но то наистина е плод на много труд, талант и перфектна стрелба. Това е нашата дисциплина, а и самият център в биатлона на надморска височина, на която ако се върнете назад в нашата история, имаме страшно много победи и медали. Наше българско място.

Тя коментира и в своето участие в награждаването на Христова.

Само се радвах изключително много, защото това беше непредвидено. Нашият генерален секретар вечерта разпределя хората, които от борда ще награждават и ми писа, че аз ще награждавам. Каза ми, че това е моята дисциплина. Бях много щастлива.“

Една от легендите в родния биатлон коментира и работата на Атанас Фурнаджиев начело на Българската федерация по биатлон.

Много добре се справя, подсигурява изцяло финансово изискванията не само на спортистите, на екипите и треньорите, с които се работи. Може би ще продължат благодарение на медала, който се завоюва, но анализите ще се правят в края на сезона“, завърши Дафовска.

Свързани статии:

Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Дебютантката на олимпийски игри Валентина Димитрова и Мария...
Чете се за: 03:02 мин.
Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли
Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли
Българката завърши четвърта в спринта на 7,5 км в биатлона.
Чете се за: 01:45 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Екатерина Дафовска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
4
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
5
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
6
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Видео

Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални шансове за финал
Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални шансове за финал
Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри
Чете се за: 04:20 мин.
Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо
Чете се за: 03:20 мин.
Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал
Чете се за: 02:05 мин.
Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 03:02 мин.
Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за постоянно в ареста, увличал се по будизма
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ) Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и партньорството Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и партньорството
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локомотив се запали на товарната гара в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ