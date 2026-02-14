Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли

Най-добре представилата се българка в спринта на 7.5 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Милена Тодорова не скри разочарованието си след финала. Със сълзи в очите тя застана пред камерата на БНТ минути след като остана на крачка от олимпийския подиум. Тодорова завърши четвърта.

„Не знам…“, бяха първите ѝ думи след състезанието.

Попитана дали е разочарована, че не е успяла да се качи на почетната стълбичка, тя отговори откровено:

„Да. Ами да, просто е… Не знам. Четвърто място е това.“

Според нея пропускът в стрелбата от легнал е оказал решаващо влияние върху крайния резултат:

„Да, със сигурност. Тъжно ми е, че точно на стрелбата от легнал… И за мястото. Не знам какво да кажа в момента.“

Въпреки болката от пропуснатия медал, Тодорова осъзнава стойността на постижението си. Четвъртото място е най-доброто ѝ класиране на Олимпийски игри до момента.

"Това е спорт“, каза тя кратко.

Българката все пак даде положителна оценка на представянето си по трасето:



„Добре беше. Супер.“

Погледът ѝ вече е насочен към преследването, което предстои само след 24 часа:

"Надявам се същата форма, на бягане и по-добра стрелба.“

Милена Тодорова показа характер и силна емоция, а четвъртото място я поставя в отлична позиция за следващия старт от олимпийската програма.

Вижте интервюто във видеото!