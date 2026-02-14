БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Биатлон
Запази

Българката завърши четвърта в спринта на 7,5 км в биатлона.

милано кортина 2026 биатлон жени спринт галерия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-добре представилата се българка в спринта на 7.5 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Милена Тодорова не скри разочарованието си след финала. Със сълзи в очите тя застана пред камерата на БНТ минути след като остана на крачка от олимпийския подиум. Тодорова завърши четвърта.

„Не знам…“, бяха първите ѝ думи след състезанието.

Попитана дали е разочарована, че не е успяла да се качи на почетната стълбичка, тя отговори откровено:

„Да. Ами да, просто е… Не знам. Четвърто място е това.“

Според нея пропускът в стрелбата от легнал е оказал решаващо влияние върху крайния резултат:

„Да, със сигурност. Тъжно ми е, че точно на стрелбата от легнал… И за мястото. Не знам какво да кажа в момента.“

Въпреки болката от пропуснатия медал, Тодорова осъзнава стойността на постижението си. Четвъртото място е най-доброто ѝ класиране на Олимпийски игри до момента.

"Това е спорт“, каза тя кратко.

Българката все пак даде положителна оценка на представянето си по трасето:


„Добре беше. Супер.“

Погледът ѝ вече е насочен към преследването, което предстои само след 24 часа:

"Надявам се същата форма, на бягане и по-добра стрелба.“

Милена Тодорова показа характер и силна емоция, а четвъртото място я поставя в отлична позиция за следващия старт от олимпийската програма.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Милена Тодорова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
6
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Специално за БНТ

Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата
Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата
Мария Здравкова: Зле се представих, аз съм реалистка Мария Здравкова: Зле се представих, аз съм реалистка
Чете се за: 01:12 мин.
Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом
Чете се за: 02:15 мин.
Дъщерята на Трифон Иванов: Той искаше да даваме всичко, на което сме способни Дъщерята на Трифон Иванов: Той искаше да даваме всичко, на което сме способни
Чете се за: 00:47 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги съм знаел, че съм способен на високи резултати Божидар Саръбоюков: Винаги съм знаел, че съм способен на високи резултати
Чете се за: 02:30 мин.
Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците?...
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ