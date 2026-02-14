Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата

Лора Христова завърши на 11-о място в спринта на 7,5 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Бронзовата медалистка на 15 км, заяви, че е доволна от представянето си. Тя допусна само една грешка в стрелбата си.

"Беше доста по-динамично от предния ден, защото е по-малко километри, съответно стартирах по-агресивно. Темпото беше по-високо през цялото време. Мисля, че успях да се справя, защото в тези дисциплини при мен е проблем на първата обиколка, винаги тръгвам доста бавно. Смятам, че днес се получи доста добре бягането за мен спрямо моите възможности. Стрелбата от легнал не се получи перефектно, но мисля, че се получи добре. Радвам се, че успях да запазя фокус и за последната стрелба", коментира Христова.

"Чувах как публиката крещи и честно казано усетих трепет, защото развърнувах се, че съм на такъв голям форум, но успях да се обладея за стрелбата и след това по финалната обиколка дадох всичко от себе си. Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултат", обясни тя.

23-годишната националка каза, че ще даде всичко от себе си в преследването утре.

Христова коментира и четвъртото място на Милена Тодорова - най-доброто представяне от българките в спринта:

"Казах й, че според мен утре е нейната дисциплина и че ще се получи прекрасно състезание за нея и смятам, че ще се справи."

Вижте интервюто във видеото!