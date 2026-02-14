Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 37-и в гигантския слалом

Българският състезател по ски-алпийски дисциплини Калин Златков се класира на 37-о място в гигантския слалом при олимпийския си дебют на Игрите в Милано/Кортина.

25-годишният национал, който беше 40-и след първия манш с време 1:22.32 минути и изоставане от 8.40 секунди спрямо лидера, успя да подобри позицията си във второто спускане. В крайното класиране той записа общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио“ в Бормио.

Вторият манш премина при тежки метеорологични условия – силен снеговалеж, мъгла и намалена видимост, особено в горната част на трасето. Златков остана на 14.08 секунди от олимпийския шампион Лукас Пинейро Бротен.

След стабилното си представяне в двата манша българинът приключи състезанието с напредък от четири позиции спрямо първото спускане и достойно класиране в дебюта си на олимпийската сцена.