Инвестиция за хиляди: Първата солна стая в детска градина в Русе остава затворена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Забраната идва от общината, а указанието за това от РЗИ и Министерството на здравеопазването

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Инвестиция за хиляди левове остава зад заключените врати на закона. Три години след тържественото откриване на първата солна стая в детска градина в Русе, помещението е неизползваемо. Забраната идва от общината, а указанието за това от регионалната здравна инспекция и Министерството на здравеопазването. Родители определят ситуацията като абсурдна и настояват това решение да бъде преразгледано.

Солна стая в детската градина е фактор, който влияе при избора на учебно заведение за много родители. По думите им халотерапията е добър инструмент в борбата с респираторните заболявания при децата. От една година обаче тези помещения са заключени. Новината изненада неприятно десетки семейства в Русе.

– Рязахме ленти и в един момент точно тези същите хора затвориха тези солни стаи. Имам две деца, които са минали през градината. Значително по-малко започнаха да боледуват.

– Дъщеря ми е с белодробна астма и алергии. Когато ползваш солната стая, много по-рядко боледуваше. Заради това, че е затворена солната стая, ние ходим на други солни стаи и си плащаме.

– Има толкова много изследвания, толкова много ползи.

– Дори личната ни лекарка изписва на децата спрейове със солен разтвор, като дезинфекция. Искаме солната стая да бъде отворена още тази есен.

В Русе има четири солни стаи в две от детските градини в града.

Енчо Енчев – зам.-кмет на Община Русе: "На мен ми се иска, че Министерството на здравеопазването да даде възможност на общините да сключат договори със здравни центрове, които имат право да развиват такава здравно-рехабилитационна дейност."

д-р Павлина Симеонова – директор на дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Русе: "Получихме указателни писма, в които се посочва, че в детските заведения, не е възможно разкриването на такива солни стаи. И в тях трябва да работят лица, които са със специалност физикална и рехабилитационна медицина."

В писмо до БНТ от Министерството на здравеопазването посочват мотивите за затварянето на солните стаи:

"В медицинските и научни среди не съществуват конкретни научни доказателства, които да потвърждават ползите от халотерапията като средство за профилактика в детска възраст, особено при деца с установени хронични заболявания. Липсват категорични доказателства, които да потвърдят както пълната безопасност, така и ефективността на метода в дългосрочен план."

Енчо Енчев – зам.-кмет на Община Русе: "Очакваме преразглеждане на този въпрос. И ако наистина се установи, че има положителен ефект, да се даде разрешение за тяхното ползване."

Първата солна стая в Русе е изградена в началото на 2023 година в детска градина "Пинокио". Инвестицията в подобно помещение варира между 14 и 20 хиляди лева. Три от градините са финансирали изграждането със собствени средства, а последната е открита с подкрепата на общината.

#Русе #солна стая #детска градина

