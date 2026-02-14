Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността

Президентът Илияна Йотова разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. Йотова отново е потвърдила позицията на България, че докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство.

снимки: Президентство на Република България

На конференцията в баварската столица стана ясно също, че Илияна Йотова най-вероятно ще издаде указа за назначаването на служебното правителство на 19 февруари. Това е датата, на която се очаква да има повече яснота и за функционирането на Съвета за мир, защото за тогава е предвидено първото заседание във Вашингтон. Илияна Йотова уточни, че не може да каже на какво ниво ще бъде представена България.