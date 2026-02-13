БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за еврочленството ѝ

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Снимка: БТА
Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцент на срещата им беше разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани.

Президентът Йотова отбеляза притеснителните сигнали, че ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия клъстър от преговорите за присъединяване, в чиято основа са човешките права.

„Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза“, подчерта българският държавен глава.

На Мюнхенската конференция президентът Йотова разговаря и с Николай Младенов – върховния изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. „Г-н Младенов ме увери, че повече яснота за функционирането на Съвета за мир ще има на срещата във Вашингтон на 19 февруари.

„На какво ниво ще бъде представена България, ми е много трудно да кажа. Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, заяви пред български журналисти Илияна Йотова.

Конференцията събира близо 50 държавни и правителствени ръководители, които ще направят преглед на предизвикателствата на външната политика и политиката на сигурността. Във форума участват и министър-председателят в оставка Росен Желязков, както и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

#президентът Илияна Йотова # Антонио Коща #Конституция на РСМ #еврочленство

