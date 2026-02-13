Дъщерята на Трифон Иванов: Той искаше да даваме всичко, на което сме способни

На 13 февруари през 2016 година футболната общност у нас осиротя, след като един от най-великите български защитници Трифон Иванов напусна този свят на 50-годишна възраст. Днес неговите близки продължават да напомнят завета на Трифон Иванов.

Дъщерята на легендарния футболист – Марина, също не скри мъката си в памет на своя баща.

„Той винаги искаше да сме добри и да предадем тази доброта. Да даваме всичко, на което сме способни. Липсва на всеки един от цялото семейство страшно много“, каза тя.

Повече можете да видите във видеото!