БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предсрочни избори: Водят ли се разговори между Стефан Янев и Румен Радев?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В „Още от деня“ Стефан Янев, който беше два пъти служебен премиер, разкри, че е водил разговори с Румен Радев за общо явяване на изборите, но без детайли.

БНТ: Моля ви, отговорете ми честно. Два пъти сте бил служебен премиер, когато той беше президент. Вие имате партия, той все още няма партия. Възможно ли е общо участие на изборите с Румен Радев?

– Възможно е, ако бъде преценено, че ще е подходящо като политически ход и от страна на партия „Български възход“, и от хората, които се занимават с проекта на Румен Радев.

БНТ: Имахте ли такъв разговор?

– В детайли такъв разговор в момента не е воден.

БНТ: Но общ е воден?

– Да.

БНТ: Какво значи в детайли?

– Не е воден практически.

БНТ: Но ще има ли редене на общи листи?

– Не, такъв разговор не е воден.

Вижте целия разговор със Стефан Янев във видеото.

#Стефан Янев #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Политика

Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене
Чете се за: 01:27 мин.
Петя Цанкова, БСП за случая "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен Петя Цанкова, БСП за случая "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен
Чете се за: 03:45 мин.
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Чете се за: 04:00 мин.
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
15775
Чете се за: 04:45 мин.
Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ