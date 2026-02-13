Предсрочни избори: Водят ли се разговори между Стефан Янев и Румен Радев?

В „Още от деня“ Стефан Янев, който беше два пъти служебен премиер, разкри, че е водил разговори с Румен Радев за общо явяване на изборите, но без детайли.

БНТ: Моля ви, отговорете ми честно. Два пъти сте бил служебен премиер, когато той беше президент. Вие имате партия, той все още няма партия. Възможно ли е общо участие на изборите с Румен Радев?

– Възможно е, ако бъде преценено, че ще е подходящо като политически ход и от страна на партия „Български възход“, и от хората, които се занимават с проекта на Румен Радев.

БНТ: Имахте ли такъв разговор?

– В детайли такъв разговор в момента не е воден.

БНТ: Но общ е воден?

– Да.

БНТ: Какво значи в детайли?

– Не е воден практически.

БНТ: Но ще има ли редене на общи листи?

– Не, такъв разговор не е воден.

