Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“

Скандалът със шесторното убийство се разраства. Държавното обвинение изпрати в парламента разпитите на свидетели и резултатите от експертизите по случая "Петрохан". Депутатите няма да имат право да разгласяват данни от интимния живот на разпитаните, но и днес продължаха да си разменят взаимни обвинения. Имало ли е бездействие от страна на институциите и по кое време? - основният въпрос, с който се занимаваха народните представители. Излязоха ли наяве нови факти по казуса?

Малко преди обяд изпратеното от прокуратурата документи свързани с разследването на шесторното убийство пристигнаха в НС. А в кулоарите се разразиха остри реплики за това, кой е виновен за случилото се, има ли замесени политици, партии, бивши министри, кой носи отговорност и има ли политически чадър.

В 11.40 всички събрани до момента материали по разследването "Петрохан" вече бяха на разположение на депутатите.

Рая Назарян, председател на НС: "В деловодството на НС са постъпили материали, по досъдебни производства образувани по случая "Петрохан" и връх Околчица от административния ръководител на Окръжна прокуратура София."

ПП-ДБ обвиниха вътрешният министър Митов, че прикрива информация за съвместна дейност между МВР и групата от Петрохан.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България", ПП- ДБ: "Много хора се чудат защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар, по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат много интересна информация. И тя е, че през 2025 г. въпросната група, НПО, която е била в хижата в Петрохан, тези 6 човека, предполага се, че и може би някой друг, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон Монтана официално. През май 2025 година също са имали такива учения, а през септември 2025 г. полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация за извършване на полицейски действия. През 2025 г. министър на МВР е Даниел Митов."

ПП-ДБ атакува и бившия шеф на ГДБОП и настоящ депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов,че като шеф на ГДБОП е прикрил подадения сигнал от едно от потърпевшите момчета.

Божидар Божанов съпредседател на "Да, България", ПП- ДБ: "Съпричастността на ДАНС трябва да се установи. Трябва да се установи защо МВР не ни докладва и за сигнала подаден 2022 година, какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов във ГДБОП."

Калин Стоянов отговори.

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "От вчера започвам да чувам основното лого, което имат ПП-ДБ, крадецът вика, дръжте крадеца.Във всеки един момент може да се провери има ли такъв сигнал, от кой е подаден, кога е подаден, какви са били твърденията в него. Съответно кой на кого е разпределил този сигнал, за да са стигне до конкретния оперативен служител. Тук трябва да излязат и да отговарят на въпроси г-н Бойко Рашков, който по това време е раздал значително количество оръжие на тази група, незнайно за какво да се въоръжава. Г-н Бойко Рашков, който закри полицейското управление в Годеч и успоредно с това закри Втора група охрана на държавната граница към "Гранична полиция". Къде е господин Сандов да обяснява за споразумението, къде е Надежда Йорданова, също да обяснява, къде е Денков, къде е Трезиев. Той декларирал ли е тези средства, които е дал."

Според "Възраждане" непредставителната организация е ползвала защита от най-високо държавно ниво.

Костадин Костадинов- председател на ПГ на "Възраждане": "Има чадър над всякакви такива видове секти, организации, духовни учения свързани с ПП-ДБ и аз мисля, че това е ясно за всички."

От ИТН заявиха, че внасят законопроект, който ще задължи всички НПО-та да декларират произхода на своите дарения и също не спестиха критики към ПП-ДБ.

Станислав Балабанов- ПГ на ИТН: "Това, което става ясно от публичното пространство, е, че подаваните сигнали още през 2022 година са били потулени от тогавашното ръководство на МВР. Министър тогава е бил Бойко Рашков."

Бойко Рашков днес не коментира. Останалите партии в парламента също не се включиха в дебата.

