Божидар Саръбоюков: Винаги съм знаел, че съм способен на високи резултати

Божидар Саръбоюков е уверен в своите възможности и разкри, че е очаквал да скочи 8.45 метра на турнира в зала от златното ниво на Световната атлетика в Белград. Родният скачач постави нов рекорд в скока на дължина за сезона и подобри националното постижение за втори път в рамките на три дни.

Пред БНТ той говори повече за рекорда, който постави само преди дни в сръбската столица.

„Няма как да се чувствам зле, даже се чувствам много добре. Това беше една моя мечта, която я сбъднах. Не очаквах да го направя толкова рано през сезона“, започна лекоатлетът.

„След като скочих 8.39 метра, след това беше очаквано, но преди това съм очаквал да направя много голям резултат, но не толкова висок. Пак казвам, винаги съм знаел, че съм способен за такива високи резултати, но не само аз, а и специалистите около мен, които са дълги години в този спорт. Говоря за треньора (б.а. Димитър Карамфилов). Много пъти сме го коментирали, че имам всичките данни за тези резултати, но когато го постигнеш, започваш да вярваш в това нещо“, допълни той.

Едно от лицата на родната атлетика сподели и впечатленията си относно конкуренцията, която води с Матия Фурлани и Милтиадис Тентоглу.

„В последните години винаги съм бил сигурен, че мога да ги победя в състезание от гледна точка на това, че вече не ме интересува с кой съм на пистата. Гледам да си направя моето си състезание. Дори и сега, когато скочих 8:39 м., а Форлани скочи втори опит 8.38, аз бях доста назад от него, но това по никакъв начин не ми повлия. Само си казах – защо да не ги скоча и аз. Смятам, че психически съм и израснал от тази гледна точка. Да уверен съм, но не бих казал, че се мисля за нещо повече от тях“, коментира Саръбоюков.

