БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков: Винаги съм знаел, че съм способен на високи резултати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Лека атлетика
Запази

Това беше една моя мечта, която я сбъднах, каза още националният рекордьор в скока на дължина.

божидар
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Божидар Саръбоюков е уверен в своите възможности и разкри, че е очаквал да скочи 8.45 метра на турнира в зала от златното ниво на Световната атлетика в Белград. Родният скачач постави нов рекорд в скока на дължина за сезона и подобри националното постижение за втори път в рамките на три дни.

Пред БНТ той говори повече за рекорда, който постави само преди дни в сръбската столица.

Няма как да се чувствам зле, даже се чувствам много добре. Това беше една моя мечта, която я сбъднах. Не очаквах да го направя толкова рано през сезона“, започна лекоатлетът.

След като скочих 8.39 метра, след това беше очаквано, но преди това съм очаквал да направя много голям резултат, но не толкова висок. Пак казвам, винаги съм знаел, че съм способен за такива високи резултати, но не само аз, а и специалистите около мен, които са дълги години в този спорт. Говоря за треньора (б.а. Димитър Карамфилов). Много пъти сме го коментирали, че имам всичките данни за тези резултати, но когато го постигнеш, започваш да вярваш в това нещо“, допълни той.

Едно от лицата на родната атлетика сподели и впечатленията си относно конкуренцията, която води с Матия Фурлани и Милтиадис Тентоглу.

„В последните години винаги съм бил сигурен, че мога да ги победя в състезание от гледна точка на това, че вече не ме интересува с кой съм на пистата. Гледам да си направя моето си състезание. Дори и сега, когато скочих 8:39 м., а Форлани скочи втори опит 8.38, аз бях доста назад от него, но това по никакъв начин не ми повлия. Само си казах – защо да не ги скоча и аз. Смятам, че психически съм и израснал от тази гледна точка. Да уверен съм, но не бих казал, че се мисля за нещо повече от тях“, коментира Саръбоюков.

Вижте цялото интервю във видеото!

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Отлично представяне за българските лекоатлети.
Чете се за: 02:27 мин.
#Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Други спортове

Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч.
Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
Чете се за: 01:52 мин.
Владимир Илиев: Не можах да се справя с напрежението на тези игри Владимир Илиев: Не можах да се справя с напрежението на тези игри
Чете се за: 01:47 мин.
Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават
Чете се за: 01:30 мин.
Даниел Пешков: Не съм доволен Даниел Пешков: Не съм доволен
Чете се за: 01:15 мин.
Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ