ИЗВЕСТИЯ

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 02:05 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два медицински кабинета за хората без здравни осигуровки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Има идея и за разкриването на стоматологичен кабинет

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Храмът „Св. Николай Чудотворец“ в най-големия бургаски квартал „Меден рудник“ стартира инициатива насочена към хората без здравни осигуровки и с ниски доходи. От този месец в църковния комплекс отварят два медицински кабинета, които ще предоставят безплатни прегледи и помощ на нуждаещите се.

Когато отец Емилиян започнал да отговаря за светата обител, църква все още нямало. Днес храмовият комплекс продължава бавно да се доизгражда, но свещениците търсили начин как да помагат на миряните не само чрез вярата.

отец Емилиян, храм "Св. Николай Чудотворец" – Бургас: "Първо духовна подкрепа със службите и сега здравна помощ за нуждаещите се. Тези кабинети ще работят всеки четвъртък, ще се извършват тези прегледи, от лекари с различни специалности. Четвъртък, защото четвъртък е денят на Св. Николай. Нашият храм носи името на светеца и това е покровителят на града ни."

Освен от духовна, сърцето има нужда и от физическа подкрепа. Затова първите прегледи в храма са от Сърдечно-съдовите специалисти.

Лекар: В момента, двукратно измерено, артериалното налягане е високо. Има ли нещо като главоболие, сърцебиене? – Пациент: Ами, замаяност“.

д-р Йоана Кюшелиева, специализант: „Всички наши пациенти тук, в случая, бяха със завишено кръвно. Правим нещо изключително важно за пациентите, а именно профилактика на основни социално значими заболявания в това число хипертонията. Редовното измерване на кръвното налягане е важно, особено в рисковите групи и всъщност това е идеята – такива пациенти, които до момента не са измервали кръвното си в дома, да придобият представа дали имат проблем, за да могат редовно да се проследяват“.

Оксана, пациент: „Много е добре, защото оттук минават много възрастни хора, те постоянно искат внимание затова мисля, че това е хубава идея“.

Засега лекарите идват със собствено оборудване, но идеята е кабинетите да бъдат снабдени със всичко необходимо за прегледите.

д-р Борче Николовски, кардиолог: „Ще помислим какво допълнително оборудване ни трябва, например една кушетка, шкаф за лекарства, който ние да следим или необходими лекарства, които под лекарски контрол могат да се дават на хора, които са във финансова нестабилност, или пък да дадем лекарства за диабет на хора, които нямат възможност да си вземат съвременно антидиабетично лечение, или лекарства за холестерол.“

Инициативата е подкрепена от болницата в квартал „Меден рудник“, откъдето всяка седмица ще изпращат специалисти безвъзмездно.

доц. Лиляна Мирчева, УМБАЛ „Бургасмед“: Болницата е многопрофилна и има възможност да осигури специалисти от бих казала всички специалности. С отец Емилиян говорихме, че може би от Педиатрия ще дойдат специалисти, от Ендокринологията, тъй като обезитетът, затлъстяването и захарният диабет също са социално значими заболявания. Може би хирург, ако се окаже, че има интерес от гражданите на „Меден рудник“ и има в действителното желаещи да бъдат прегледани“.

Има идея и за разкриването на стоматологичен кабинет. А прегледи ще се извършват всеки четвъртък между 16 и 17 ч.

#без здравни осигуровки #Храмът „Св. Николай Чудотворец“ #квартал „Меден рудник“, #Бургас #кабинети #прегледи

