Троян празнува бронзовата олимпийска медалистка в биатлона Лора Христова

Град Троян отпразнува успеха на своята съгражданка, бронзовата олимпийска медалистка от Милано-Кортина Лора Христова. Целият град е стискал палци за нея по време на старта ѝ.

Още от ранните часове, хората в Троян са следили състезанието с вълнение. Радостта след финала бързо се превърнала в гордост за целият град.

Лора вече има впечатляваща спортна биография, включваща четири златни и три сребърни медала от световни летни първенства за юноши по биатлон, както и отличия от зимни шампионати.

Нейният успех вдъхновява много деца да спортуват и да вярват в мечтите си.

