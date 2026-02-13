Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс?

НАСА стартира състезанието "Deep Space Food Challenge: Mars to Table" с награда до 750 хиляди долара. Целта е създаване на самодостатъчна хранителна система за мисия до Марс, която да функционира напълно независимо от Земята.

Ако хора стъпят на Марс, те няма да могат да получават редовни доставки. Храната трябва да се произвежда, съхранява и използва директно там, в условията на космоса.

В предизвикателството могат да участват готвачи, учени, новатори, студенти и дори любители изобретатели. Те трябва да предложат как ще се отглежда или произвежда храната, как ще се съхранява и как ще осигурява всички необходими витамини и енергия за екипажа.

Регистрацията е отворена до 31 юли 2026 г., а финалът ще бъде през септември 2026 г.