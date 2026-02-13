БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Новините 13.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Знамето на Етрополе стигна чак до Антарктида

По време на 34-тата българска експедиция на Антарктида, проф. Христо Пимпирев и журналистката Мария Чернева развяха знамето на Етрополе на ледения континент.

Кой има право да ни снима и записва?

Темата стана особено важна, след като у нас изтекоха записи от камери в козметични студия и лекарски кабинети без знанието на хората. Видеокамери има почти навсякъде – по улиците, в магазините, в банките и дори в училищата.

Рожден ден на лапундера Алф в Софийския зоопарк

Лапундерът Алф отпразнува своя десети рожден ден в Софийския зоопарк. Гледачите му подготвиха специална изненада с любими лакомства и подаръци.

СВЯТ

Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс?

НАСА стартира състезанието "Deep Space Food Challenge: Mars to Table" с награда до 750 хиляди долара. Целта е създаване на самодостатъчна хранителна система за мисия до Марс, която да функционира напълно независимо от Земята.

Бели носорози в зоопарка на Ноксвил излязоха на разходка по време на зимна буря

Четири бели носорога – Майло, Рейнджър, Гъс и Лиам, от зоопарка в Ноксвил, се разходиха и тичаха в снега. Кадри от зоопарка показват как животните се наслаждават на снежното време, преди да се приберат обратно на топло.

Изключително рядка рисунка на Микеланджело на търг

Изключително рядка рисунка на Микеланджело, изобразяваща стъпало, може да бъде продадена за до 2 милиона долара на търг в Ню Йорк. Рисунката е подготвителен етюд за прочутия таван на Сикстинската капела.

СПОРТ

Какво стои зад дизайна и изработката на олимпийските медали?

България получи своя втори бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано. След Тервел Замфиров в сноуборда, Лора Христова се качи на почетната стълбичка след индивидуалния старт в биатлона. Това са първите медали от зимна Олимпиада за страната ни от 20 години насам. Нека разкажем малко повече за отличията, които са мечта на всеки спортист.

Троян празнува бронзовата олимпийска медалистка в биатлона Лора Христова

Град Троян отпразнува успеха на своята съгражданка, бронзовата олимпийска медалистка от Милано-Кортина Лора Христова. Целият град е стискал палци за нея по време на старта ѝ.

Изключително рядка рисунка на Микеланджело на търг
Изключително рядка рисунка на Микеланджело на търг
Бели носорози в зоопарка на Ноксвил излязоха на разходка по време на зимна буря Бели носорози в зоопарка на Ноксвил излязоха на разходка по време на зимна буря
Чете се за: 00:30 мин.
Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс? Предизвикателство от НАСА: Готови ли сте да нахраните астронавтите на Марс?
Чете се за: 00:57 мин.
Новите гласове в киното в центъра на откриването на Берлинале Новите гласове в киното в центъра на откриването на Берлинале
Чете се за: 01:42 мин.
Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг Медал от първите модерни Олимпийски игри ще бъде продаден на търг
Чете се за: 00:45 мин.
Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“ Състоя се традиционният обяд на номинираните за „Оскар“
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
