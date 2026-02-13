БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 02:05 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Училището, в което е учило убитото 15-годишно момче, не е организирало детски лагери с Ивайло Калушев

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министър Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл една лекция за пещерите в частното училище край София

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ивайло Калушев е изнесъл една лекция за пещерите в частното училище край София, където е учило убитото 15-годишно момче. Училището не е организирало детски лагери с него. Информацията дойде от министъра в оставка Красимир Вълчев и беше потвърдена от родители на деца в училището. Имало е и други ученици, отсъстващи дълго време, но това трябва да се потвърди от течащата в момента проверка, каза министърът. Родителите отрекоха да има нарушения.

Ивайло Калушев е бил само веднъж в частното училище край София, където е учило убитото 15-годишно момче. Данните изнесе просветният министър в оставка Красимир Вълчев.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Той е бил само на едно посещение, което е било под формата на беседа, извън учебен час, няма постоянно взаимодействие между училището и неговата организация."

Александрина Михайлова, родител на две деца от училището: "Прекрасна лекция за пещери, нищо обезпокоително, наука, чиста наука."

Ивайло Гърков, председател на Обществения съвет, родител на две деца от училището: "Имало е прожектиране на филм, който е бил за накакви пещери в Мексико."

Според Красимир Вълчев въпреки че педагогическият колектив на училището приличал повече на приятелски кръг, няма данни да са преподавани екзотични учения.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Към момента няма данни, че училището не е осъществявало обучение по учебната програма."

Ивайло Гърков, председател на Обществения съвет към училището, родител на две деца там:"Няма нищо, което излиза извън сатндаратнто, аз бих бил един от първите хора, които биха реагирали на това нещо."

Установени и други деца, които за дълъг период от време не са посещавали училището, но информацията за тях все още се проверява, каза Вълчев. Отсъствията в училището били прикривани. Родителите обаче не са съгласни с това твърдение.

Ивайло Гърков, председател на Обществения съвет към училището, родител на две деца там: "Не, категорично няма, в крайна сметка всички имаме интерес децата ни да бъдат в това училище."

Александрина Михайлова, родител на две деца от училището: "Има си система, извинителни бележки, децата, ако отсъстват от училището, е с мое знание."

Министърът уточни, че ведомството му не контролира частните школи и занимания. Колкото до училището - установено е то не е организирало детски лагери с Ивайло Калушев.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Нямаме такава информация да е правен такъв лагер."

БНТ: "Деца са ходили на такива обучения? Но това става без знанието на училището, или как да кажа, не е организирано от училището."

Ивайло Гърков, председател на Обществения съвет към училището, родител на две деца там: "Категорично никакви лагери не са били предлагани, организирани, дори намeквано за каквито и да е извъкласни лагери извън това, което училището организира тук."

При установени нарушения от страна на училището, единствената възможност за реакция на образователното министерство е дерегистрацията му.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Ще има цялостен доклад, следващия министър ще реши въз основа на този доклад какви мерки да предприеме, има една неравнопоставеност, че ние не можем да накажем частното училище. Ако аз трябваше да взема решение....данните са достатъчно смущаващи."

Ивайло Гърков, председател на Обществения съвет към училището, родител на две деца там: "Абсурдно би било да се стигне до там."

Директорката на училището Татяна Захариева и днес не пожела да разговаря с екипа ни под претекст, че е заета с проверката на министерството.

# Ивайло Калушев #случаят "Петрохан" #министър Красимир Вълчев

