Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София

Ивайло Калушев е бил само веднъж в частното училище край София, където е учило убитото 15-годишно момче. Това каза в "Денят започва" министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Калушев е изнесъл лекция за пещерите. Училището не е организирало детски лагери с него. Вълчев каза още, че там е имало и други дълго време отсъстващи деца, но това ще стане ясно категорично след като приключи проверката.

По повод 15-годишното дете, което не е посещавало училище, Вълчев заяви:

„Проверката все още не е приключила, но първоначалните данни, които имаме, е, че детето продължително време не е посещавало училището. През миналата учебна година, 2024-2025 година, той има 114 дни, през които не е присъствало, от обща 170, което е близо две трети. Училището не е нанасяло отсъствията, не е активиран механизма за обхващане и ефективно интегриране на децата. По този начин училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето.“

Вълчев призна и пропуск в контрола:

„Да, Регионалното управление на образование търпи критика в случая, тъй като не е осъществило контрол. На територията на София област има 98 училища. Самото Регионално управление е заложило проверка на това училище в тазгодишния си план. Планирана проверка. Може да звучи неубедително, но... и аз в първия момент не повярвах, но това е истината. Факт е, че то не може да осъществи достатъчно интензивен контрол на всички училища. Как да кажа, има и по-малка склонност да се осъществява контрол в частните училища. Приема се, че в общия случай там са по-отговорни служители. На територията на София област има две частни училища. Другото частно училище е в Челопеч и е училището с най-високи резултати. В общия случай и са с по-високи резултати частните училища. Там са концентрирани деца, които са по-подкрепени от родителите си."

Образователният министър отбеляза, че в случая става въпрос за изключение от правилото.

"На практика излиза, че в това частно училище се е плащало децата да не ходят на училище. Писането на отсъствия, задължителното образование, то не е измислено да тормози децата и родителите, то е измислено, за да гарантира правото на образование на децата. Правото на образование на децата се реализира чрез принцип на задължителност. Ние имаме, за съжаление, и не малко държавни общински училища, които прикриват отсъствия. Винаги сме били безкомпромисни към това явление."

Относно прикриването на отсъствия, Вълчев коментира:

"В случая с частното училище, не мога да ви кажа, с държавните и общинските училища, за да не загубят ученици или просто защото ни им се полагат достатъчно усилия, за да се опитат всеки ден да осигурят ежедневната посещаемост. Много е трудно, особено когато говорим за някои общности, да ги накараш децата всеки ден да посещават, затова бяха ангажирани и медиатори, всеки ден ходят екипи или медиаторите по домовете, буквално, както ми казват, събуждат ги, возят ги до училище."

140 деца са записани в частното училище, но има информация, че част от тях не влизат редовно в клас.

"Връщам се по казуса с частното училище, предстои да изясним причините, да видим дали това е масова практика. Все още нямам пълната информация. Да, имаме информация и за други деца. Училището не е нанасяло отсъствията в дневника, в националната електронна система. Има 140 деца в училището, повечето голяма част от тях са ходили редовно, но има и други случаи, в които е прикривана непосещаемост."

Вълчев посочи, че частното училище не може да бъде наказано, освен чрез дерегистрация, но решението ще е на следващия образователен министър.

"Ние контролираме и частните, и държавните общинските училища. Това е училище, което е регистрирано. Ние проверихме процеса на регистрация. То формално е отговаряло на критериите за регистрация, но казвам формално, защото те са документални. Едно училище гарантира, че има всички предпоставки за осъществяване на образователния процес, но оттам нататък то трябва да спазва нормативната уредба. Колегите ще имат цялостен доклад, следващият министър ще реши въз основа на този доклад какви мерки да предприеме. Има една неравнопоставеност, тя е, че ние не можем да накажем частното училище. Държавното и общинското можем да образуваме дисциплинарно производство спрямо директора, да го уволним, да искаме дисциплинарно производство спрямо от учителите. Частното училище можем само с крайната мярка - дерегистрация да подходим. Пак казвам, решението е на следващия министър. Ако аз трябваше да взема решение, все пак не е напълно отговорно да говоря без да имам цялостния доклад, но данните са достатъчно смущаващи. От една точка на образователната система, от една точка на нормативната уредба. Аз вчера казах, че половината от учителите са неправоспособни. Вероятно е училищна политика. Гледаме, че част от тях са с професии, които са екзотични от една точка на една образователна институция. Най-различни. По-скоро педагогическия колектив прилича на приятелски кръг. В училището има учебни часове, има седмично разписание, има допълнителни дейности по интереси.Предпазлив съм, преди да видя цялостния доклад. "

Вълчев посочи, че основният проблем с частното училище край София е, че там не всички учители са правоспособни.

"Всяка учебна програма по всеки предмет за всеки клас е казано какви теми се изучават, какви знания, умения, отношения се придобиват, така наречените компетентности. Методите на преподаване всеки учител има свободата. Но той трябва да постигне тези резултати, които са заложени в учебната програма. Към момента нямаме данни, че училището не е осъществяло обучение по учебната програма."

По отношение на евентуална лекция на Ивайло Калушев в училището Вълчев каза: