БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След като материалите по разследването по случая „Петрохан“ бяха изпратени в парламента, "По света и у нас" получи последните разпити на трима от ключовите свидетели. Те разкриват част от заниманията на Ивайло Калушев и неговите последователи.

Иво Никодимов, репортер: "Получихме разпитите на момче, което е заведено при Калушев от майка си през 2010 година. Тогава момчето е било на 14-15 години, днес е над 30 годишен мъж. Той разказва за периода, в който Калушев напуска България и заминава да живее в Мексико. Разпитът е от 10 февруари. Другите два разпита са от 11 февруари. Дата е много важна, защото това са разпитите на родителите на 15 годишното момче, чието безжизнено тяло е намерено в кемпера на Калушев край Околчица."

Според документите, момчето, което от 2010 до 2018 година е живяло заедно с Калушев, го е направило със съгласието на неговата майка и въпреки съпротивата на бащата. Калушев, момчето и още двама души във Франция купили 18 метрова ветроходна яхта, с която първо тръгнали към Нова Зеландия, но в Карибско море сменили курса и така са акостирали в Мексико. Там са купили имот с подводна пещера, в който живеели.

Иво Никодимов, репортер: „Интересно в случай е, че според показанията, именно майката на момчето е финансирала скъпите покупки, както на яхта, така и на имот в Мексико. Момчето разказва още как постепенно е манипулирано да има интимни отношения с Калушев, също как след като е напуснало имението в Мексико и се е прибрало в България, е бил блокиран от всички участници в групата в социалните мрежи. Разказва и как в Мексико към групата се е присъединил и Николай Златков, който по това време също е бил непълнолетен. Свидетелство още, че известни лица от бизнеса и обществения живот са посещавали имота на Калушев в Мексико, от бизнес и обществения живот в България имам предвид."

Оказва се също, че същото момче през февруари 2022 година

е подало сигнал в ГДБОП за сексуални контакти на Калушев с малолетни и непълнолетни, за който сигнал по-късно Калушев е научил.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#случаят Петрохан #протоколи от разпитите #показания #свидетели

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
5
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
6
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Криминално

Училището, в което е учило убитото 15-годишно момче, не е организирало детски лагери с Ивайло Калушев
Училището, в което е учило убитото 15-годишно момче, не е организирало детски лагери с Ивайло Калушев
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
9385
Чете се за: 02:10 мин.
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“ От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
11906
Чете се за: 01:45 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян
6032
Чете се за: 01:35 мин.
Задържан за 24 часа е мъж, хванат с 3,8 промила зад волана в Айтос Задържан за 24 часа е мъж, хванат с 3,8 промила зад волана в Айтос
Чете се за: 01:55 мин.
Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на Ивайло Иванов Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на Ивайло Иванов
6443
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ