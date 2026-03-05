БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общинският съвет на Балчик поиска оставката на цялото ръководство на ВиК-Добрич

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Чете се за: 00:55 мин.
Кризисната ситуация в редица балчишки села, в някои от които липсва питейна вода от повече от 20 дни доведе до приемането на декларация от Общинския съвет на Балчик, с която се иска оставката на цялото ръководство на ВиК-Добрич.

Председателят на Общинския съвет Виктор Лучиянов припомни, че многократно е търсено съдействието на водния оператор, но всички техни покани са пренебрегнати.

На извънредната сесия днес съветниците приеха единодушно документа, в който изискват незабавната оставка на цялото ръководство на ВиК-Добрич, заради несправяне със ситуацията и бягство от отговорност.

Декларацията ще бъде изпратена до министър-председателя Андрей Гюров, МРРБ, МОСВ, КЕВР и всички останали отговорни институции.

#Общински съвет #ВиК - Добрич #Балчик

