Милиони китайци се отправиха на пътуване преди началото на Годината на огнения кон

Броени дни преди настъпването на Китайската нова година, милиони се отправиха на традиционното си предпразнично пътуване. На 17 февруари настъпва годината на Огнения кон.

С влак, с автобус или самолет - всяка година по едно и също време милиони се отправят към родните си места, за да посрещнат Лунната нова година. По официални данни 1 млрд. и 300 млн. ще бъдат пътниците в следващата седмица. Цели 9 дни - толкова ще продължат официалните почивни дни по случай новата година. Китай разполага с една от най-добрите мрежи от високоскоростни влакове, но някои хора избират традиционната железница, която макар и по-бавна, е значително по-евтина. Този мъж работи в Пекин и ще пътува цели 23 часа, за да се прибере у дома.

"Не бързам за никъде, по празниците можем да си позволим да намалим темпото. Когато сме на работа сме потопени в забързаното ежедневие, но сега е време да се успокоим.

Според китайския календар, на 17 февруари започва годината на Огнения кон - време на динамични промени, което ще подтиква хората да вземат смели и понякога дръзки решения. И тъй като тази комбинация се случва само веднъж на 60 години, очакванията са следващите 365 дни да бъдат изпълнени с резки обрати и много събития. В Шанхай вече усещат празничния дух.

Лиу Чангонг, жителка на Шанхай: "Тазгодишните фенери са особено красиви, а за мен са и много специални, защото конят е моят зодиакален знак." Би Хуан, жителка на Шанхай: "За новата година си пожелавам две неща - да си намеря хубава работа и да срещна "г-н Правилен".

Празненствата за Китайската нова година ще продължат 15 дни, а кулминацията ще бъде с прочутия Фестивал на светлините.