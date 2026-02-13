Петя Цанкова, БСП за случая "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен

Прокуратурата е предоставила на парламента цялото разследване по случая „Петрохан“, но депутатите все още не са се запознали с материалите. Това обясни в студиото на "Още от деня" Петя Цанкова – депутат от „БСП – Обединена левица“, член на Националния съвет на БСП и заместник-председател на парламентарната комисия по образование и наука.

„Днес постъпиха наистина преписките по делото от наблюдаващия прокурор. С нетърпение очакваме в началото на седмицата да се запознаем с тези материали, защото безспорно случаят „Петрохан“ не е без аналог в нашата история и потресе, и шокира всеки един трезво мислещ български гражданин“, заяви тя.

Според нея проблемът е много по-дълбок от административни пропуски.

„Тук проблемът е много по-дълбок. Говорим за един тревожен симптом какво се случва с българското общество.“

Цанкова подчерта, че гледа на случая не само като политик, но и като учител с 20-годишен стаж.

„Аз разсъждавам и от трибуната взех отношение не като политик, а като родител и като учител, който 20 години работи в образователната система и е пряк свидетел на деградацията в българското образование.“

Според нея безконтролната либерализация в обществото, включително в образованието, е довела до подмяна на ценности и нарушаване на моралните устои. Тя смята, че страната се е отдалечила от традиционното и ценностно образование, което е задълбочило кризата във възпитанието и отговорността.

Тя изказа съболезнования към близките на жертвите и заяви, че човечността не означава мълчание. По думите ѝ „за мен основната вина е в семейството и в родителите, защото родителите са хората, които отговарят за детето до 18-годишна възраст“.

„Аз не мога да си представя как един родител не допуска детето в класната стая там, където трябва да бъде сигурно в ръцете на учителя, а го дава в ръцете на друг човек на друго място. Това не мога да го разбера“, добави тя.

По отношение на училището Цанкова определи поведението на част от преподавателите като безотговорно.

„Отговорността на колегите по отношение на това, че не са изпълнявали своите нормативни задължения да вписват своевременно отсъствията на детето, това е шокиращо. Това, че не е задействан механизмът за подкрепа и за приобщаване, е също.“

Тя уточни, че законът и държавните образователни стандарти важат за всички училища, включително частните. Според нея контролът е бил занижен.

По повод служебния кабинет Цанкова заяви: „Почти съм убедена, че ще се разчита на експертиза във всяко едно министерство, защото ситуацията в държавата е изключително тревожна.“

На въпрос дали Андрей Гюров е гарант за честни избори, тя отговори: „Ще съдим за неговите дела след време“.

Относно ветото на президента върху ограниченията за секциите извън ЕС тя посочи, че предстои нов дебат в парламентарната група. „Аз гласувах за ограничаването“, каза тя.

Цанкова кометира и новото партийно ръководство. Според нея БСП върви „със сигурност към успех“.

