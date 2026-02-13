Какво стои зад дизайна и изработката на олимпийските медали?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България получи своя втори бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано. След Тервел Замфиров в сноуборда, Лора Христова се качи на почетната стълбичка след индивидуалния старт в биатлона. Това са първите медали от зимна Олимпиада за страната ни от 20 години насам.

Нека разкажем малко повече за отличията, които са мечта на всеки спортист.

В началото на игрите се появиха оплаквания, че медалите се чупят или се отделят от лентата. Организаторите обявиха, че това се случва заради защитната механична скоба и вече работят за корекция на тези дефекти.

Дизайнът на отличията е от две половини, които се събират в едно цяло и символизират обединението на спортове и участници. Изработени са от рециклиран материал и производството им е с намален въглероден отпечатък в унисон с философията на Милано-Кортина.

Въпреки името си, златните медали имат само 6 грама злато в състава си, а останалите 494 са сребро. Заради покачването на цените на благородните метали, към днешна дата златните отличия от Милано-Кортина струват 2170 долара, което ги прави най-скъпите в историята.

Най-скъпият продаден олимпийски медал е златният медал на Джеси Оуенс от Берлин 1936 г., продаден за над 1.4 млн. долара. Чернокожият американец, спечелил в немската столица 4 златни медала, отказва да вдигне ръка за нацистки поздрав от почетната стълбичка, с което разгневява Адолф Хитлер и подкопава идеята му за превъзхождащата арийска раса.

