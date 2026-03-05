Сребро за България на европейското по спортна стрелба

Българските състезателки спечелиха сребърен медал в дисциплината пистолет трио в последния ден от европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения.

Отборът в състав Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева достигна до финала, където отстъпи на тима на Унгария с 6:16.

Бронзовите медали спечели съставът на Турция, който победи Хърватия в малкия финал с 16:8.

В надпреварата при мъжете в дисциплината пистолет трио българският отбор – Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов – завърши четвърти. В двубоя за бронзовите медали българите загубиха от домакина Армения с 9:17.

Общо българските състезатели спечелиха четири медала на шампионата в Ереван. И в четирите отличия участва Антоанета Костадинова – два бронза на 10 метра пистолет (индивидуално и отборно), бронз на пистолет соло и сребро на пистолет трио.